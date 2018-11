I colpi sempre al supermercato Paghi Poco

La Polizia di Stato ha arrestato Michele Francesco Biondo, 21 anni e Gioacchino Federico, 24 anni accusati di quattro rapine ai danni di uno stesso supermercato in via Messina Marine a Palermo.

Gli arresti sono stati eseguiti su ordinanza in carcere del gip del Tribunale di Palermo. I colpi contestati sono stati messi a segno tra giugno e ottobre del 2017 al supermercato Paghi Poco che sarebbe stato utilizzato dai due giovani come un bancomat.

L’ultimo il 24 ottobre dello scorso anno quando i poliziotti hanno bloccato dopo il colpo Biondo e Federico. Secondo le indagini i due giovani dello Sperone avrebbero messo rapinato al tre volte lo stesso supermercato.

Non sarebbero gli unici colpi. Sono in corso indagini per altre quattro rapine commesse sempre nello stesso esercizio commerciale nello stesso periodo. I due sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.