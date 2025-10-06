Appuntamento a Villa Filippina dal 9 all'11 ottobre

Un’intera città si prepara a ricordare una delle figure più influenti della musica e del pensiero contemporaneo: John Lennon. A 85 anni dalla nascita e a 45 dalla sua scomparsa, Palermo ospita “Happy Birthday John Lennon”, un evento che non è solo celebrazione musicale, ma anche spazio di riflessione, dibattito e arte condivisa.

Dal 9 all’11 ottobre, nella suggestiva cornice del Parco Villa Filippina, il Beatles Fan Club e l’Associazione Urania Villa Filippina Palermo danno vita a una tre giorni intensa tra concerti, tavole rotonde, performance artistiche e commemorazioni ufficiali.

Un omaggio che punta a far rivivere, soprattutto tra i più giovani, l’eredità culturale e pacifista di Lennon.

Dalla tavola rotonda ai live: un weekend ricco di emozioni

Si parte il 9 ottobre con una tavola rotonda che mette insieme studiosi del pensiero lennoniano, insegnanti, musicisti e il maestro del Conservatorio Carmelo Caruso. A moderare sarà il musicista e appassionato beatlesiano Massimo Intorre. Lo stesso giorno, spazio anche al ricordo dei 25 anni dall’intestazione del piazzale John Lennon, voluta all’epoca da Leoluca Orlando, e al 45° anniversario della morte del cantautore inglese.

A chiudere la serata, un concerto acustico degli Orange Garden, che proporranno una scaletta centrata sui brani più intimamente legati a Lennon.

Il 10 ottobre l’evento si intreccia con l’Oktober Forst, con una maratona musicale dalle 21: sul palco si alterneranno The Fab Experience, Asteroidi, 28IF e The Best Box. Durante la giornata, l’artista Demetrio Di Grado realizzerà una speciale opera di Collage Art dedicata a John Lennon.

“L’Happy Birthday è un evento celebrativo al quale teniamo molto – spiega Marcello Barrale frontman e portavoce dei The Fab Experience – durante il nostro spazio musicale (ad ogni gruppo saranno concessi circa quaranta minuti di concerto) eseguiremo il nostro repertorio classico che prevede brani dal 1965 in poi, un periodo storico dei Beatles durante il quale la melodia e la strumentalizzazione andavano di pari passo. Siamo certi di essere riusciti a creare un punto di riferimento importante per l’ascolto dei Beatles, soprattutto fra i giovani che vengono ai nostri concerti per riascoltare quella strumentalità innovativa sia per gli accordi che per il ritmo e le sonorità. Assieme agli altri gruppi partecipanti ci divideremo i brani più rappresentativi di Lennon come “Beautiful boy”, “Woman”, “Imagine”, che riflettono le tematiche pacifiste, personali e sociali tipiche del suo repertorio da solista.”

Il tributo a Lennon si chiuderà l’11 ottobre alle 21.00, con il concerto dei Cirrone, band palermitana storica del panorama beatlesiano, insieme al musicista bergamasco Carlo Poddighe. Un finale che promette di unire energia, nostalgia e passione per una musica che continua a parlare a tutte le generazioni.

“Happy Birthday John Lennon” è più di un semplice evento. È la dimostrazione che la visione e la voce di Lennon, pacifista, poetica, ribelle, sono ancora vive e capaci di ispirare.