Scatta il sequestro

La Polizia di Stato ha sequestrato una porzione della discoteca palermitana Hype Club e ne ha denunciato il titolare. Qui si stava svolgendo una serata danzante con due dj, attrezzature e luci tipiche da discoteca, alla presenza di circa 500 ragazzi senza la licenza del questore e senza il parere di agibilità rilasciato dalla commissione comunale pubblici spettacoli.

Denunciato il titolare del locale

Le serate nel locale venivano pubblicizzati con ampio anticipo gli eventi. Gli agenti, al termine degli accertamenti di rito, hanno denunciato il titolare, nella qualità di amministratore unico, per avere organizzato una serata danzante in assenza delle necessarie autorizzazioni e inoltre hanno proceduto al sequestro preventivo dell’area adibita al ballo ed elevato una sanzione amministrativa.

Carabinieri e polizia municipale chiudono discoteca alla Vucciria

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione Palermo Centro e la polizia municipale hanno chiuso la discoteca Borderline in via Materassai nel cuore della Vucciria a Palermo. Nella discoteca, realizzata in un condominio, era in corso una serata danzante con circa 120 clienti in una superficie di 70 metri quadrati. “Dai controlli emersi – come si legge in una nota – è emerso che la discoteca era priva del necessario nulla osta di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo danzanti, della licenza del questore e di idonea documentazione relativa alla prevenzione incendi (Cpi) per discoteca. Sono state contestate, con sanzione amministrativa, anche l’assenza della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, del piano di controllo Haccp, della relazione fonometrica e gravi carenze igienico-sanitarie”. Il titolare è stato è stato deferito in stato di libertà alla procura. I carabinieri e gli agenti di polizia municipale hanno accertato che per entrare si paga 10 euro con la consumazione compresa e che quindi l’attività esclusiva del locale fosse quella di discoteca. La serata danzante è stata interrotta e i clienti sono stati fatti uscire