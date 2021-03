Le indagini degli agenti del commissariato Libertà

Sono accusati di avere messo a segno una decina di furti ad esercizi commerciali in centro a Palermo durante la pausa pranzo.

Gli agenti di polizia hanno fermato due palermitani di 23 e 31 anni. I colpi tutti nella zona della via Notarbartolo. Negli scorsi giorni, la lunga sequenza di furti.

Con chiavi e grimaldelli, i ladri sono riusciti a forzare porte e saracinesche, hanno fatto accesso nei locali. I poliziotti dopo le segnalazioni grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi derubati di poche centinaia di euro per volta hanno iniziato le ricerche.

La scorsa settimana intorno alle 15.30 in via Gaetano Daita, una pattuglia “in borghese” del Commissaraito “Libertà” ha incrociato i due presunti ladri. I due uomini, a passo svelto, hanno imboccato la via Cavour ma sono stati bloccati in via Roma.

Addosso sono stati trovasti grimaldelli e chiavi. E’ stato sequestrato un cellulare ricollegato ad un furto, motivo per cui i due dovranno rispondere anche di ricettazione oltre che di furto. Fin’ora sono stati addebitati 8 furti ai due malviventi ma altri ne sono stati compiuti ed anche in relazione a questi gli agenti stanno effettuando riscontri. I due sono stati denunciati a piede libero.