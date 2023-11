Un talento tutto siciliano

E’ per la seconda volta campione del mondo, il palermitano Salvatore Prestigiacomo, il barber man più famoso di Passo Rigano. In occasione del ‘World Champion Festival’ svoltosi il 28-29-30 ottobre scorso, evento internazionale totalmente dedicato al mondo della bellezza, Salvatore ha raggiunto il secondo posto nella categoria salon look, competizione volta alla creazione di un taglio sul momento, mentre, la squadra nazionale ‘CAT Italia barber’ composta anche dal barbiere palermitano e dal corregionale Sebastiano la Rocca, ha raggiunto il primo posto aggiudicandosi il riconoscimento di campioni del mondo nella categoria a squadra.

I campionati cmc 2023 si sono svolti all’Hair and Beauty a San Marco Evangelista, comune di Caserta. La fiera leader mondiale dell’estetica raccoglie ogni anno i migliori hairstylist, team e brand che presentano tutte le tendenze e novità per la prossima stagione. Uno show a colpi di taglio presieduta da una giuria composta da professionisti del settore moda e giornalismo al termine del quale, vengono assegnati diversi premi distinti in categorie.

La nazionale italiana

La nazionale italiana si aggiudica il primo posto per il secondo anno consecutivo, distinguendosi nella categoria a squadra. Il team, capitanato dai coach Francesco Rese e Dario Rega, è composto da sei talenti che con la loro professionalità hanno saputo confermare nuovamente primato tutto italiano: Luigi Caparezza, Pietro Ciuccio, Natale Franco, Salvatore Prestigiacomo, Sebastiano La Rocca e Roberto Vincenzini.





Cosa è Hair and Beauty Congress

Hair and Beauty Congress è da oltre 30 anni l’evento di riferimento per i professionisti del settore bellezza. Attraverso il sistema di tale congresso, è possibile espandere le mode, le tendenze dei brand e i professionisti a livello nazionale e internazionale grazie alla rete mondiale creata da C.M.C (condfederazione mondiale della coiffure e dell’estetica) in collaborazione con CAT Italia (confederazione italiana artistica e tecnica della coiffure e dell’estetica).

Salvatore Prestigiacomo

Una passione coltivata da sempre, Salvatore inizia a lavorare come barbiere all’età di 16 anni. Oggi gestisce la sua barberia, ‘immagine uomo parrucchieri’, che si trova in via Roccazzo 90 a Passo di Rigano “Sono titolare della mia barberia da 5 anni, prima lavoravo come impiegato” – ci racconta Salvatore -. Una delle pareti del suo negozio è interamente dedicata ai premi e alle certificazioni conquistati durante la sua carriera. Ad oggi è per la seconda volta campione del mondo, tra medaglie, coppe e master certificati, il talentuoso barbiere palermitano mostra nei suoi profili social la sua professionalità ed alcuni tagli realizzati prevalentemente a giovani: “Faccio questo mestiere da 44 anni, ho cominciato quando ero piccolissimo, adesso sono felice di lavorare nel mio negozio come titolare”.