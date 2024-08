Bollino giallo a Catania e Messina, temperature vicine ai 40 gradi

L’anticiclone Caronte continua a stringere nella morsa la Sicilia. Sono previste per martedì 13 agosto temperature elevate, vicine ai 40 gradi. A Palermo sarà una nuova giornata da bollino rosso così come indicato nell’avviso 176 della protezione civile regionale per il rischio incendi e ondate di calore.

Nel capoluogo siciliano, da alcuni giorni interessato da condizioni di bollino rosso, è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi. Lo stesso anche per mercoledì 14 agosto.

Bollino giallo a Catania ed a Messina

Lo stesso avviso indica anche bollino giallo a Catania e Messina con temperature massime percepite rispettivamente di 38 e 36 gradi. Si replica anche il giorno successivo ma nel capoluogo etneo sono previsti 39 gradi. Non è detto che la classificazione (bollino giallo) non venga modificata nella giornata di domani, martedì 13 agosto.

Rischio incendi medio in Sicilia

Nella provincia di Palermo, per domani il rischio incendi è classificato di pericolosità media” con un livello di allerta di colore arancione. Stessa valutazione anche nelle restanti otto province dell’isola.

Le previsioni

Martedì, l’anticiclone africano Caronte è artefice di una nuova giornata con cielo sereno al più poco nuvoloso ovunque; da segnalare soltanto qualche maggiore addensamento nuvoloso sulle zone interne al pomeriggio. Le temperature massime potranno aumentare fino a 38 gradi sulla costa ionica.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature

Queste le temperature (non percepite) in Sicilia. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 34 a Catania, 28 ad Enna, 35 a Messina, 31 a Palermo, 32 a Ragusa, 35 a Siracusa, 30 a Trapani.

I consigli e le raccomandazioni

In questi casi valgono sempre i consigli degli esperti: oltre ad evitare esposizioni prolungate al sole in presenza di temperature esterne all’ombra maggiori di 35° C, è buona regola garantire adeguate temperature in auto con aria climatizzata o areando adeguatamente l’abitacolo e di bere acqua e sali minerali, in quantitativo di almeno 3 litri al giorno. Ed ancora: indossare abiti leggeri di colore chiaro, evitare di nuotare o di fare esercizio fisico in acqua dopo aver mangiato e di fare attività fisica nelle ore più calde.

Gli esperti invitano inoltre a non consumare alcol quando le temperature superano i 35° C o in caso di esposizione prolungata al sole. Se privi a casa di un climatizzatore, invece, mantenere le finestre aperte e le serrande abbassate, e in nessun caso chiudersi in casa in condizioni di scarsa ventilazione ambientale. Importante è poi mangiare frutta e verdura in abbondanza, evitare pasti abbondanti e cibi grassi, prestare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti, soprattutto quelli congelati o refrigerati.