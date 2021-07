Bilancio dell'operazione Alto Impatto della questura di Palermo

In casa alla Vucciria aveva crack e hashish. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato grazie anche al cane antidroga King. Il cane nel corso della perquisizione in casa dell’uomo si è fermato davanti all’armadio della camera da letto.

Sono stati trovati alcuni sacchetti di plastica contenenti crack ed hashish, in parte già suddivisi in dosi, per un peso complessivo di 50 grammi, nonché 800 euro circa ed un foglio con annotate cifre, che hanno fatto ritenere plausibile che il giovane pregiudicato, per altro già gravato da un DACUR del Questore (formale divieto di accesso nell’intera area del centro storico cittadino per precedenti episodi che lo avevano visto protagonista di intemperanze e risse), continuasse dal suo domicilio, a gestire una fervente attività di spaccio.

Droga e denaro sono stati sequestrati, il giovane arrestato ed il provvedimento già convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

E’ uno degli interventi dell’operazione Alto Impatto della polizia dallo Sperone fino alla Marinella.

Attualmente, fatte salve le ordinarie attività di controllo del territorio da parte degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati cittadini e periferici che assicurano un costante presidio dell’intero territorio della provincia palermitana, i servizi di “Alto Impatto” operano nei quartieri palermitani dello Sperone, del Villagio Santa Rosalia, della Vucciria, della Marinella ed a Bagheria.

Soltanto nel corso dell’ultimo mese sono state identificate: alla Vucciria 151 persone, di cui 35 con precedenti penali; allo Sperone 533 persone, di cui 130 con precedenti penali, al Villaggio Santa Rosalia 240 persone, di cui 88 con precedenti penali, alla Marinella 760 persone, di cui 238 con precedenti penali, a Bagheria 731 persone, di cui 206 con precedenti penali. Sono state verificate le presenze nei rispettivi domicili di 67 arrestati domiciliari alla Vucciria, 85 allo Sperone, 65 al Villaggio Santa Rosalia, 72 alla Marinella e 158 a Bagheria.

Complessivamente, sono stati sequestrati 300 grammi di stupefacente, arrestata 1 persona, denunciate 2, elevate 37 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada e controllati 53 esercizi commerciali, di cui uno chiuso per trenta giorni, per inadempienze amministrative e per ragioni di ordine pubblico, allo Sperone.

I servizi, in questi ed in altri quartieri, secondo un principio della rotazione, proseguiranno nel corso delle prossime settimane.