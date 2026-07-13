Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, con sede presso la Caserma “Giacinto Carini”, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luciano Magrini.

​Nella storica caserma, il Vertice dell’Arma ha incontrato una rappresentanza degli ufficiali e dei militari in forza alla Sede.

​Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha voluto elogiare l’importante lavoro svolto, complimentandosi vivamente con tutto il personale operante per la brillante attività di servizio portata a termine nella giornata odierna. Questa mattina, infatti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito il fermo di 22 persone, ritenute i principali attori della preoccupante scia di violenze e intimidazioni che ha scosso il capoluogo siciliano negli ultimi mesi.

​Il Comandante Generale ha espresso parole di profonda gratitudine per lo straordinario impegno profuso nel contrasto alla criminalità, sottolineando come l’Arma dei Carabinieri debba continuare a rispondere con fermezza ed efficacia alle esigenze di sicurezza del territorio. Il Generale Luongo ha rimarcato l’importanza di rimanere sempre al passo con le sfide attuali, valorizzando la capacità di ascolto e la vicinanza ai cittadini, per continuare a rappresentare un solido ed imprescindibile punto di riferimento per la comunità.

​Il Vertice dell’Arma ha infine rivolto un caloroso incoraggiamento a tutti i Carabinieri affinché proseguano nel proprio dovere con passione, integrità e spirito di abnegazione, a tutela della legalità e della serenità della cittadinanza palermitana.