Cara Rosetta,

ti chiamano tutti Befana, lo so, ma a noi siciliani piace la convivialità, chiamarci per nome, sentirci parte della stessa comunità. Permettimi, quindi, di chiamarti così.

Ti scrivo non per darti consigli, ma per condividere una riflessione.

Fare politica oggi non è semplice. Tenere vivo il senso delle istituzioni lo è ancora di più quando, fuori dai palazzi, la politica viene percepita come lontana, marcia, inutile.

E se questo è successo, è anche colpa nostra. Quando dico “noi politici”, non assolvo nessuno.

So che porterai tanto carbone: ai parlamentari regionali, a quelli nazionali, ai ministri, agli amministratori locali. Ed è giusto così: la critica dei cittadini va ascoltata.

Ma permettimi di chiederti una cosa: insieme al carbone, porta anche qualche scrigno magico, qualcosa che aiuti chi è di buona volontà a fare di più e meglio.

Porta pure carbone anche a me.

Per tutte le volte in cui ho provato a migliorare la mia città, a difendere il lavoro, ad aiutare chi soffre negli ospedali o nelle periferie.

Spesso ci sono riuscito solo a metà. Perché la Sicilia, purtroppo, è spesso così: agrodolce, incompiuta, meravigliosa e fragile allo stesso tempo.

Un po’ di carbone portalo anche a chi predica bene e razzola male.

A chi si indigna sui social ma poi si gira dall’altra parte davanti alla corruzione, allo spaccio, alla microcriminalità. Anche loro devono fare la propria parte.

I dolci, invece, portali a chi soffre davvero: a chi è in ospedale, a chi lavora sfruttato, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, ai piccoli commercianti, alle partite IVA in difficoltà, ai giovani costretti ad andare via, a chi un lavoro non riesce a trovarlo.

Un po’ di carbone lo meriteranno anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il Presidente della Regione Renato Schifani e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ma carica il giusto: governare oggi non è facile e il peso delle Istituzioni è enorme.

Ah, dimenticavo, Rosetta: dopo aver distribuito doni zuccherati da una parte e carbone dall’altra, distinguendo tra buoni e cattivi, fai un’ultima ripassata per tutti, gettando una polvere di equità, giustizia e solidarietà tra le persone.

In questo non distinguere: sii generosa con tutti.

Ti abbraccio.

Vincenzo Figuccia

Buona Epifania a tutti! ✨



