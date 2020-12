Indaga la polizia

Rubano a scuola, ma pentiti riconsegnano la testiera elettronica, le casse al parroco che aveva fatto un appello.

Durante il fine settimana i ladri hanno forzato una porta dell’istituto comprensivo Giuseppe Di Vittorio a Palermo.

I ladri hanno forzato una finestra nel plesso in via Giulio Pastore e si sono diretti nelle stanze della presidenza e della segreteria. Hanno portato via una tastiera elettronica, un paio di casse acustiche e un video proiettore utilizzati per la didattica degli alunni. Sul furto indagano gli agenti di polizia.

La mattina successiva al furto don Ugo si è presentato davanti alla scuola media registrando un video in diretta Facebook. “E’ una giornata triste – diceva – perché non hanno solamente violato i nostri spazi ma perché hanno privato i nostri ragazzi di attrezzature che anche noi contribuito ad acquistare”.

La sera stessa qualcuno, forse dopo aver visto il video del parroco, ha riportato alcuni degli oggetti rubati in chiesa. La tastiera e le due casse infatti sono state trovate ai piedi del simulacro della Madonna. La preside ha espresso soddisfazione per la restituzione degli strumenti utili per i suoi alunni. La pianola, in una scuola secondaria a indirizzo musicale è come un libro.