Una telecamera potrebbe dare tante risposte sulla morte

Resta un giallo la morte di Nunzio Agnello, 41 anni, trovato morto davanti l’abitazione della madre. L’uomo era uscito da casa giovedì e non era più rientrato.

E’ stato ritrovato davanti l’abitazione nel pianerottolo di casa in via IV Novembre 64 a San Cipirello (Pa) dal fratello che ha lanciato l’allarme.

Per i familiari si tratta di un omicidio. “Abbiamo visto il corpo di Nunzio – dicono – Sembra che lo hanno picchiato. Non doveva essere da solo. Almeno tre. Se era solo uno si sarebbe difeso. Era abbastanza forte”.

L’uomo abitava con la madre, il fratello e una sorella. Quella di via IV novembre è la seconda abitazione di famiglia aveva una seconda abitazione.

Per i carabinieri della compagnia di Monreale non è ancora chiaro se si sia trattato di omicidio. Le contusioni che sono state ritrovate sul corpo potrebbero non essere i segni di percosse.

Lo stabilirà l’autopsia disposta dalla procura. Da stabilire anche quando è morto Agnello visto che è possibile che la morte potrebbe essere avvenuta anche 48 ore prima, lo stesso giorno della sparizione. Forse il corpo sia stato portato lì da qualcuno la scorsa notte.

A chiarire le cause del decesso le indagini dei militari che potranno utilizzare anche le immagini di un sistema di videosorveglianza che si trova proprio nei pressi dell’abitazione. Le immagini potrebbero chiarire tanti dubbi che ancora rendono questa vicenda un giallo.