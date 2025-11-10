Da un sogno può nascere qualcosa di straordinario, che non è mai stato concepito prima né lo sarà in futuro.

Il Duomo di Monreale è la testimonianza della feconda sinergia tra ingegno umano e spiritualità, che desideriamo raccontare in questo documentario per mezzo della leggenda del sogno di re Guglielmo II di Sicilia.

Vi presentiamo il trailer di questo prezioso lavoro, che sarà destinato alla fruizione secondo le esigenze dell’Arcidiocesi di Monreale e del Museo Diocesano di Monreale, oltre alla proiezione del 2 Dicembre prossimo presso il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico di Catania e Licodia Eubea



