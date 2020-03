Si gioca ad una porta contro il Nola e per le occasioni create il risultato poteva essere più rotondo.

I rosanero hanno battuto il Nola per 4-0 e conserva i sette punti di vantaggio sul Savoia oggi vittorioso contro il Corigliano.

Al Barbera non c’è stata partita, il Palermo ha dominato in lungo e in largo, trascinato da un super Floriano autore di una tripletta. Floriano e Langella si sono divorati diversi gol davanti al portiere del Nola.

Rosanero che hanno finalmente espresso un gran calcio, la formazione di Pergolizzi ha spesso giocato sugli esterni e si è affidata alle giocate di Floriano e Felici che hanno letteralmente mandato in tilt la difesa del Nola.

Dopo alcuni minuti di apparente equilibrio, il Palermo l’ha sbloccata con Felici. Poi il gol di Floriano ha praticamente mandato al tappeto un Nola che ci ha provato con tutte le sue forze ma non è mai entrato nel match.

Nella ripresa gli altri due gol di Floriano hanno messo il lucchetto ad una vittoria che avvicina ancora di più i rosa alla promozione, anche se il Savoia continua a crederci.

Sette punti di vantaggio però sono tanti e se il Palermo dovesse passare indenne lo scontro diretto in Campania, potrà sicuramente alzarsi sui pedali e volare verso il traguardo.