Il Palermo Calcio Popolare oggi vince ma non conta: la quadra del “Genio” ha richiesto alla federazione la sospensione della partita per rispetto nei confronti delle vittime della tragedia che ha colpito la provincia di Palermo.

Richiesta purtroppo rimasta vana, dato che l’iniziativa è stata rifiutata. Tra il dolore e la rabbia per la decisione presa, i ragazzi del tecnico Troìa sono scesi in campo e hanno ottenuto un 3 – 0 contro la Colomba Bianca. La dirigenza, all’unisono ha dichiarato: “Non si doveva scendere in campo. Abbiamo contattato la federazione per chiedere di non giocare”.

“Non potevamo rimanere inermi davanti a quello che è successo. La Lega ha perso un’ulteriore occasione per mostrare vicinanza alla gente e di dare ascolto alle richieste delle società. Noi come società non abbiamo tifato per 90′. Abbiamo esposto uno striscione commemorativo per mostrare solidarietà”.

“Ringraziamo la Colomba Bianca per avere acconsentito a fermare il gioco nel primo minuto, per commemorare in religioso silenzio le vittime. Non era nemmeno stato disposto il minuto di silenzio…”