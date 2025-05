Il cuore pulsante della Sicilia si arricchisce di una nuova partnership: il 18 aprile 2025 è stato siglato un accordo di sponsorship tra la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele di San Cataldo e l’Associazione Sportiva Country Time Club di Palermo. Un’intesa che promette non solo vantaggi per i circa tremila soci del circolo, ma anche un rafforzamento del legame tra finanza e sviluppo sociale sul territorio.

Un’intesa che guarda oltre lo sport

Come sottolineato dal presidente Salvatore Saporito, la BCC Toniolo è da sempre impegnata nel sostenere lo sviluppo economico, culturale e sociale delle comunità in cui opera. «La promozione degli eventi sportivi in particolare – spiega Saporito – favorisce l’aggregazione dei giovani e dei meno giovani e coinvolge positivamente il ruolo delle famiglie e delle istituzioni. Partecipazione, condivisione e valori etici sono alla base della missione della BCC Toniolo e del Gruppo Bancario Iccrea».

Questa collaborazione, quindi, non si limita a una semplice sponsorizzazione: diventa un simbolo di valori condivisi e di investimento nel futuro del territorio.

Un’offerta bancaria pensata per la comunità

Il direttore generale Nicola Culicchia ha messo in evidenza l’aspetto più pratico dell’accordo: la BCC offrirà ai soci del Country Club di Palermo una gamma di servizi bancari, finanziari e assicurativi qualificati, insieme a consulenze e incontri specialistici con esperti del Gruppo Iccrea.

«Questo accordo – spiega Culicchia – coniugherà i valori dell’associazionismo e dello sport, e costituirà un’occasione per dare ulteriore diffusione sul territorio palermitano alla nostra offerta bancaria». La banca, quindi, non solo entra nel campo sportivo, ma porta con sé competenze e strumenti concreti per rafforzare il tessuto economico locale.

Le voci dello sport: soddisfazione e ambizioni

Grande entusiasmo anche da parte del presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, e del direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma. «Siamo davvero lieti di dare inizio a una prestigiosa collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele di San Cataldo – hanno dichiarato –. L’accordo rappresenta non solo un importante sostegno per le nostre attività sportive e sociali, ma anche la condivisione di valori fondamentali come l’impegno per il territorio, la promozione dei giovani talenti e la diffusione della cultura sportiva».

Il messaggio è chiaro: insieme, sport e finanza possono costruire nuove opportunità per la comunità, creando un ambiente sempre più stimolante, accogliente e ricco di iniziative.

La forza della BCC Toniolo: solidità e presenza sul territorio

La BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo rappresenta oggi uno dei pilastri del Gruppo Bancario Iccrea in Sicilia, con una rete di 34 sportelli distribuiti in 135 comuni delle province di Caltanissetta, Palermo, Enna, Trapani, Ragusa e Agrigento.

I numeri al 30 giugno 2024 testimoniano la solidità dell’istituto:

243,5 milioni di euro di patrimonio netto;

di patrimonio netto; oltre 2,138 miliardi di euro di totale attivo;

di totale attivo; 507 milioni di euro di finanziamenti verso la clientela;

di finanziamenti verso la clientela; 2,164 miliardi di euro di prodotto bancario lordo;

di prodotto bancario lordo; un Cet1 ratio pari al 52,2%, ben al di sopra dei requisiti normativi.

Questi dati non solo confermano la stabilità finanziaria della BCC Toniolo, ma la rendono un interlocutore credibile e solido per partnership strategiche, come quella appena siglata con il Country Club.

Valore per la comunità: oltre la semplice sponsorizzazione

Il valore aggiunto di questa collaborazione risiede nell’impatto multidimensionale:

per i soci del club, significa accesso privilegiato a prodotti e servizi bancari qualificati;

per il territorio, vuol dire investimenti concreti in iniziative sportive e culturali;

per la BCC, rappresenta un’opportunità di rafforzare la propria presenza e visibilità nella comunità palermitana.

In un periodo storico in cui banche e istituzioni finanziarie sono spesso percepite come entità distanti, iniziative come questa riportano il focus su un modello di banca vicina alle persone, capace di rispondere ai bisogni reali della collettività.

Uno sguardo al futuro: sport, giovani e innovazione

Questa partnership si inserisce in una strategia più ampia di promozione del territorio e valorizzazione dei giovani talenti, con un occhio attento anche all’innovazione. La speranza, come hanno dichiarato i protagonisti, è che questo sia solo l’inizio di un percorso di crescita condivisa, capace di aprire nuove strade per i giovani atleti e di creare sinergie tra il mondo dello sport, della finanza e delle istituzioni locali.

Il messaggio è forte: il futuro della Sicilia passa anche da iniziative come questa, che mettono al centro le persone, i valori e il territorio.