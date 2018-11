Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il comandante dei carabinieri di Bagheria Federico Lori stanno sorvolando, su un elicottero dell’Arma, la zona invasa dall’acqua a Casteldaccia, dove stanotte sono morte 9 persone.

La polizia di Stato che indaga sulla morte delle nove persone a Casteldaccia (Pa) a causa delle forti piogge che hanno provocato l’esondazione del fiume Milicia ha aperto un fascicolo che sta trasmettendo alla procura di Termini Imerese che coordina l’inchiesta.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i poliziotti della scientifica che hanno svolto i rilievi con difficoltà visto che la villetta dov’è avvenuta la strage e il giardino circostante sono ancora allagati.

Sono tanti i punti da chiarire ad iniziare dalla regolarità delle costruzioni nella vallata non distante dal fiume e dai piloni dell’autostrada.

E poi la manutenzione degli argini del fiume Milicia che forse ha trovato ostacoli per defluire ed arrivare a mare e la scorsa notte ha investito tutto quello che trovava. Nella zona infatti ci sono altre abitazioni danneggiate e un camper che si trova in bilico su un muretto. Anche una Smart nei pressi della statale è stata spazzata via.

