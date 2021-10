Il servizio raccolta deficitario della Rap e i costi del servizio lievitati negli anni

Ignazio Marchese di

21/10/2021

In questi anni il servizio sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti ha mostrato sempre molta fragilità. Più volte i palermitani hanno fatto i conti con la mancata raccolta e l’emergenza rifiuti. Eppure per quel servizio il Comune di Palermo ha sempre pagato un contratto che negli anni è sempre cresciuto. Sottostimato il costo in prima battuta nelle previsioni aumentato quello finale come emerge dall’avviso di conclusioni indagini notificato al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e ad altri 23 tra ex assessori e dirigenti comunali accusati per falso in bilanci comunali. Nel 2016 il costo previsto era di 113.213.142 euro, il costo effettivo 114.0186.685 con una differenza di 805 mila euro. Non è andata meglio nel 2017 il costo previsto per il servizio di Raccolta 110.623.611, costo contrattuale 118.557.973 con una differenza di 7.934.361 euro. Nel 2018 la previsione era di 111.103.922 euro, il costo del contratto 124.734.063 con una differenza di 13.630.141.

In questi anni il servizio sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti ha mostrato sempre molta fragilità. Più volte i palermitani hanno fatto i conti con la mancata raccolta e l’emergenza rifiuti.

Eppure per quel servizio il Comune di Palermo ha sempre pagato un contratto che negli anni è sempre cresciuto. Sottostimato il costo in prima battuta nelle previsioni aumentato quello finale come emerge dall’avviso di conclusioni indagini notificato al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e ad altri 23 tra ex assessori e dirigenti comunali accusati per falso in bilanci comunali.

Nel 2016 il costo previsto era di 113.213.142 euro, il costo effettivo 114.0186.685 con una differenza di 805 mila euro. Non è andata meglio nel 2017 il costo previsto per il servizio di Raccolta 110.623.611, costo contrattuale 118.557.973 con una differenza di 7.934.361 euro. Nel 2018 la previsione era di 111.103.922 euro, il costo del contratto 124.734.063 con una differenza di 13.630.141.