Lo storico teatro di Piazza Stazione Lolli torna alla città come spazio multifunzionale per lo spettacolo, la cultura e l’ospitalità. Un nuovo investimento del Gruppo Random nel cuore di Palermo. Dopo un lungo periodo di silenzio, il Teatro Dante riapre le sue porte. Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 19:30, lo storico teatro di Piazza Stazione Lolli ospiterà “La Première”, la serata inaugurale su invito alla quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, della stampa e del mondo imprenditoriale.

Per Palermo è il ritorno di un luogo che ha accompagnato per decenni la vita culturale della città; per il Gruppo Random è il primo atto di un progetto pensato per restituire al Dante il ruolo che gli spetta.

Un nome nella memoria della città

Nato come sala cinematografica, il Dante divenne teatro nella stagione 1977-1978, quando la Cooperativa Teatro Studio Uno, guidata da Aldo Morgante, ne fece la casa del teatro leggero e della commedia a Palermo. Sul suo palcoscenico si sono avvicendate le compagnie della scena nazionale: negli anni Ottanta il Dante accolse una delle ultime regie di Eduardo De Filippo, l’«Otello» con Enrico Maria Salerno e «Na sera de Maggio» con Beniamino e Rosalia Maggio. Un patrimonio di storia e di affetti che la Regione Siciliana ha riconosciuto sottoponendo l’edificio a vincolo di tutela come bene culturale, con decreto del 4 gennaio 2017.

Un teatro molte vite

Il nuovo Dante nasce come spazio multifunzionale, capace di cambiare volto nell’arco della giornata. La sera il teatro ospiterà dinner show, serate jazz, spettacoli di stand-up comedy ed eventi privati; di giorno si trasformerà in caffè letterario e in sala conferenze, grazie a un’unica sala con una capienza di oltre 700 persone.

La sala è stata dotata delle più moderne attrezzature per lo spettacolo: impianto audio professionale, luci motorizzate, effetti laser e videoproiezione di grande formato, con posti a sedere configurabili secondo il tipo di evento. Completano l’offerta un ristorante e un rooftop bar affacciato su Piazza Lolli, destinato a diventare un nuovo punto d’incontro nel cuore della città.

L’impegno del gruppo Random per Palermo

La riapertura del Dante conferma l’impegno del Gruppo Random, realtà siciliana dell’intrattenimento e dell’ospitalità, che continua a investire su Palermo e sui suoi luoghi storici, con l’obiettivo di restituirli alla città in una veste contemporanea e di qualità.

“Il Dante è parte della storia di Palermo e merita di tornare a esserne protagonista”, dichiara Davide Carnese, socio di maggioranza del Gruppo Random. “Questa riapertura è dedicata alla memoria di Brendan Dine, nostro socio inglese, che si era innamorato di Palermo e aveva il cuore nel mondo del teatro e dello spettacolo. È nel suo ricordo che continuiamo a far crescere i nostri progetti”.

“Abbiamo voluto un luogo aperto dalla mattina alla notte, in cui cultura, spettacolo e convivialità possano incontrarsi», aggiunge Mariangela Giambrone, amministratrice del Gruppo Random. “Il Gruppo Random crede in Palermo e continua a investire sui suoi luoghi più belli. La

Première è soltanto il primo atto di una stagione che vogliamo costruire insieme alla città”.

La Premiere

La serata inaugurale, dedicata alla memoria di Brendan Dine, si aprirà alle 19:30 con un cocktail di benvenuto e proseguirà con un programma di musica e intrattenimento.