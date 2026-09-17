Il trofeo SS. Crocifisso accende il borgo madonita

Gabriele Urzì di

17/09/2026

A Montemaggiore Belsito il pomeriggio del 48° Trofeo SS. Crocifisso ha riportato in strada tutto ciò che rende unica questa manifestazione: spettacolo, agonismo vero e un legame profondo con la comunità. Nel cuore del borgo madonita, tra le vie strette del circuito urbano di un chilometro, la gara ha confermato ancora una volta perché resta una delle più longeve e partecipate del calendario regionale.

Il tracciato, tecnico e selettivo, ha fatto la differenza giro dopo giro, mentre la piazza Roma – gremita come nelle grandi occasioni – è diventata il centro pulsante della competizione. L’apertura è stata affidata ai piccoli dell’Asd Belsitana, protagonisti di una breve esibizione che ha scaldato l’atmosfera prima della gara principale.

Marquez rompe il ghiaccio: primo trionfo a Montemaggiore

Dopo il secondo posto dello scorso anno, Wilson Marquez ha finalmente centrato il bersaglio grosso. La sua vittoria è maturata al termine di un duello serrato con Alessio Terrasi, campione italiano della 50 km, con cui ha condiviso quasi sette degli otto giri previsti. Ritmo alto, continui cambi di passo e un confronto che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La svolta è arrivata a meno di due chilometri dal traguardo: Marquez ha cambiato marcia, staccando Terrasi e involandosi verso una vittoria dal sapore speciale. Terzo posto per il giovane Aldo Mariano Di Mari, promessa dell’Atletica Scuola Lentini.

Barbara Vassallo domina tra le donne

Nessuna incertezza nella gara femminile. Barbara Vassallo, in grande condizione dopo il successo alla Mazara 10 Fast, ha imposto da subito il proprio ritmo, costruendo un vantaggio solido e gestito con autorità fino al traguardo. Alle sue spalle ottima prova di Aurora Castello (Cus Palermo), capace di superare nel finale Francesca Vassallo, terza e anch’essa portacolori della XForma Asd. Da segnalare anche il successo di Elio Amato (Universitas Palermo) tra gli Over 60.

Organizzazione promossa, ora si pensa al cinquantenario

La macchina organizzativa dell’Asd Belsitana, guidata da Giuseppe Cascio, ha funzionato con precisione, grazie alla sinergia con l’Asd Atletica Termini Imerese, il Comune di Montemaggiore Belsito e il Comitato dei festeggiamenti patronali. Una collaborazione che continua a rendere il Trofeo SS. Crocifisso un appuntamento imprescindibile per lo sport siciliano, capace di unire tradizione, fede e passione. Archiviata l’edizione numero 48, lo sguardo è già rivolto al cinquantenario: un traguardo storico che gli organizzatori vogliono celebrare portando in paese alcuni dei grandi nomi dell’atletica nazionale e internazionale. Montemaggiore Belsito si prepara a correre ancora più lontano.