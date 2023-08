Da oggi a lunedì 30 di ottobre 2023 sui tram di Palermo campeggerà il volto sorridente del Beato Giuseppe Puglisi, parroco di Brancaccio e fondatore del centro di accoglienza Padre Nostro.

“Ci terrà compagnia nella vita quotidiana ricordandoci del suo grande esempio e del suo sacrificio per la comunità di Brancaccio e per la chiesa palermitana – dice il presidente Maurizio Artale – Grazie alla partecipazione attiva di Amat Palermo, del suo presidente Giuseppe Mistretta e del direttore generale Domenico Caminiti, il centro di accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Puglisi, per il trentesimo anniversario del suo martirio, ha potuto fare questo dono a tutti i palermitani e a tutti i turisti che visitano e visiteranno il capoluogo.

Abbiamo voluto utilizzare un “mezzo in movimento” perché identifica perfettamente il Beato Puglisi, un cristiano sempre in movimento che non si è sentito mai giunto al capolinea”.