Un tunisino arrivato a bordo della nave Splendid della Gnv dal porto di Tunisi de La Guolette è morto schiacciato da un autoarticolato durante le operazioni di manovra.

Pare che l’uomo di circa 30 anni stesse cercando di sbarcare a Palermo nascosto sotto il camion.

Pare fosse un clandestino che stava cercando di entrare in Italia. Durante le operazioni per scendere dalla nave è rimasto schiacciato dal mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto.