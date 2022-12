Innocenzo Lo Sicco e Matteo Pezzino, due imprenditori edili che hanno detto no al racket delle estorsioni, domattina si racconteranno agli studenti e agli insegnanti del liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci”.

Una testimonianza a Brancaccio, luogo proprio in cui i due imprenditori, hanno ricevuto in passato le richieste estorsive e hanno deciso di non piegarsi.

L’incontro avverrà all’istituto Dolci, in via Natale Carta, 1. Nell’occasione sarà fatta tappa anche in un magazzino, nella stessa strada, confiscato ai boss di Brancaccio, oggi assegnato alla scuola.

Modererà i lavori il giornalista, Riccardo Lo Verso. Aprirà la giornata il dirigente scolastico del Dolci, Matteo Croce. Oltre a Innocenzo Lo Sicco e Matteo Pezzino, protagonisti della giornata, parteciperanno anche l’avvocato Fausto Maria Amato, il dirigente d’azienda Nino Tilotta e Pippo Scandurra, vice presidente nazionale di Sos Impresa – Rete per la Legalità.