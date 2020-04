Questa mattina, l’imprenditrice palermitana Marcella Cannariato, designata dalla Ministra Bonetti come membro dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e referente in Sicilia della Fondazione Bellisario, ha donato 500 mascherine alla Polizia di Stato di Palermo.

A riceverla il Questore Renato Cortese, il capo di gabinetto Virgilio Alberelli, presente anche il capogruppo della Lega a Palazzo delle aquile Igor Gelarda.

Sulla scatola che conteneva le mascherine, c’era la scritta ‘andrà tutto bene’, diventata ormai un mantra di questo periodo.

“Ho voluto fare questo piccolo gesto simbolico nei confronti delle forze dell’ordine che in questi giorni sono nelle strade per far rispettare le regole imposte dal Governo per la salvaguardia di tutti i cittadini – ha dichiarato Marcella Cannariato – Purtroppo mancano ancora le protezioni per tutti coloro che sono costretti a lavorare ed uscire da casa ed io, per quello che mi è stato possibile, ho voluto contribuire a dare una mano. Nei prossimi giorni la mia azienda riceverà altre mascherine già acquistate e le distribuiremo anche ad alcune case di riposo, per cercare di tutelare coloro che sono un nostro patrimonio assoluto, gli anziani,fra le maggiori vittime di questo virus. In tanto noi, restiamo a casa”.

“Quello di Marcella Cannariato è stato un gesto molto bello da parte di un’imprenditrice coraggiosa e da sempre attenta ai bisogni della città e dei palermitani. Da rappresentante delle istituzioni e da esponente delle forze di polizia non posso che ringraziarla sentitamente” dichiara Igor Gelarda.