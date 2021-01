I carabinieri hanno arrestato un uomo D.F.C di 33 anni accusato di detenzione di droga a Belmonte Mezzagno (Pa).

Nel corso di una perquisizione in auto sono state trovate alcune dosi di marijuana.

Nel corso di un controllo in casa in un magazzino dell’uomo sono stati trovati 2 chili di marijuana e 7 mila euro in contanti.

Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida davanti al gip di Termini Imerese.