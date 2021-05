In casa 400 grammi di marijuana, giovane arrestato a Montelepre

Vertice con il prefetto per il possibile passaggio di Palermo in zona gialla

I carabinieri nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio tra i comuni di Montelepre, Balestrate e Borgetto, hanno arrestato L.S. di 26 anni accusato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti più volte segnalato alla prefettura come assuntore. In casa del giovane so...