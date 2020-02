I carabinieri hanno arresto G.D.F. di 37 anni palermitana accusata di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione a casa della donna, in via Brigata Aosta a Palermo, i militari hanno trovato dieci dosi di crack, e 1260 euro in banconote.

Droga e soldi sono stati sequestrati. La donna è stata portata nel carcere Lorusso di Pagliarelli.