Aveva in casa oltre 200 grammi di cocaina e 70 mila euro nascosti nelle cassette di derivazione della corrente elettrica. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni di Villabate accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato a bordo di un motociclo. Nelle tasche sono stati trovati 3 dosi di cocaina e 260 euro. Nel corso della perquisizione a casa sono stati trovati la droga e i soldi.

L’indagato è stato portato in carcere al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

La sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti quantitativi e qualitativi.