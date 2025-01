La polizia di Stato ha arrestato O.F., nigeriano di anni 30, regolare sul territorio accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo eroina.

Bloccato a Palermo nel mercato Ballarò in vicolo Santa Rosalia, è stato trovato in possesso di 300 euro in banconote di piccolo e medio taglio e due telefoni cellulari.

In casa del giovane sono stati trovati in camera da letto 18 ovuli di eroina per un peso di 180 grammi, un frullatore ed altro materiale utilizzato per il confezionamento e la preparazione delle dosi, oltre 1.290 euro, materiale e soldi sono stati sequestrati. Il gip ha convalidato l’arresto.