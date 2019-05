I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato Alex Colis 33 anni accusato di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari in via Trappetazzo nel quartiere Ballarò a Palermo hanno notato il giovane che non appena ha visto i militari ha cercato la fuga.

Una volta bloccato in casa sono stati trovati 430 grammi di marijuana e 170 euro. Colis si trova ai domiciliari.