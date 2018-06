I carabinieri hanno arrestato Alessio Serio palermitano di 25 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione in casa del giovane nel quartiere di Acqua dei Corsari a Palermo dove era stato notato un continuo via vai i militari hanno trovato 600 grammi di cocaina con tanto di materiale per il confezionamento e bilancini digitali.

L’abitazione era protetta da un sistema di videosorveglianza. Il giudice ha convalidato l’arresto. Serio è stato portato in carcere.