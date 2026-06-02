L’Università di Palermo ha ospitato oggi, presso l’Edificio 7 di viale delle Scienze, il lancio ufficiale del pilot del progetto europeo IN-MOB, con i test dei primi veicoli di nuova generazione. Protagoniste dell’evento le e-bikes e le e-cargo bikes, che hanno già percorso le strade del Campus tra l’entusiasmo dei presenti.

I mezzi – frutto di ricerca, investimenti e collaborazione internazionale – montano telai in fibra di carbonio, motorizzazioni elettriche avanzate e un sistema di ricarica rapida a tecnologia swap, che consente la sostituzione immediata delle batterie eliminando i tempi di attesa. A completare il sistema, una stazione di ricarica con hub fotovoltaico e un sistema integrato di monitoraggio dei percorsi.

I primi utilizzatori, selezionati tramite una call aperta a personale e studenti di UniPa, potranno usare i mezzi gratuitamente e contribuire alla valutazione del progetto attraverso appositi questionari. Tra i tester anche i supermercati Conigliaro, che sperimenteranno l’e-cargo bike per le consegne a domicilio della spesa.

L’obiettivo è duplice: testare le prestazioni dei veicoli e misurare la riduzione concreta delle emissioni di CO₂ rispetto alla mobilità tradizionale, in vista di una futura fase di commercializzazione.

Durante l’evento sono intervenuti il Prorettore Vicario dell’Università di Palermo, il professor Enrico Napoli; il professor Maurizio Cellura, direttore del Centro di Sostenibilità di UniPa; l’architetto Leonarda Silvana Chirco, in rappresentanza del Comune di Palermo; il responsabile scientifico del pilot, professor Giuseppe Salvo; il professor Fabrizio Micari, presidente della Fondazione “Marida Correnti”; il professor Matteo Ignaccolo, Università di Catania; l’ingegner Gabriele Calcagno, Esco; l’ingegner Vito Conigliaro, responsabile dei supermercati Conigliaro

IN-MOB è un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea, coordinata dall’Università di Catania. Partner industriali del progetto: ProJVEN, F&N/Zasch, GEM Motors ed Esco Mobility

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