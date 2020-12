Cerimonia alla presenza del Generale di Brigata Rosario Castello

Inaugurata nuova caserma dei carabinieri di Capaci in una villa confiscata. Oggi alle 10 è stata aperta al pubblico la nuova sede della Stazione Carabinieri di Capaci, alla presenza del Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, e del Generale di Brigata Arturo Guarino, Comandante Provinciale di Palermo.

La cerimonia, a cui hanno partecipato anche il Sindaco di Capaci Pietro Puccio e il parroco don Pietro Macaluso, si è tenuta nel rispetto della vigente normativa anti contagio.

Dopo un momento di raccoglimento in ricordo dei caduti, con esecuzione del “silenzio d’ordinanza”, vi sono state la consegna da parte del Sindaco di Capaci delle bandiere italiana ed europea al Comandante della Stazione, e la successiva benedizione da parte del Cappellano Militare.

Per la nuova sede di via del Carabiniere n.43, che sostituisce la precedente di via Discesa Castello n.2, la scelta è ricaduta su un bene confiscato alla mafia, una villetta i cui spazi interni sono stati totalmente riconvertiti per la nuova destinazione d’uso.

L’immobile era stato sequestrato e successivamente confiscato nel 2004.