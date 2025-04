Anche Palermo entra far parte del progetto “Rete” grazie a Invitalia, soggetto attuatore del piano. Una iniziativa nazionale pensata per sostenere i giovani tra i 16 e i 35 anni nel percorso di avvicinamento al mondo del lavoro e dell’impresa. Dopo Nuoro, Verona, Salerno, Novara e Brindisi, anche nel capoluogo siciliano approda il nuovo hub pensato per formare e orientare le nuove generazioni.

Il nuovo Hub territoriale è stato ufficialmente inaugurato il 28 aprile 2025 ai cantieri culturali alla Zisa, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, promotore del progetto attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Il progetto Rete è un progetto che promuove Invitalia per conto del Dipartimento per le politiche giovanili. E’ un progetto dedicato esclusivamente ai giovani italiani, in questo caso ai giovani siciliani e ai giovani di Palermo – ha spiegato Luigi Gallo, responsabile incentivi e innovazioni di Invitalia – è un progetto che mette a disposizione dei giovani degli spazi condivisi dove possono incontrare degli esperti di Invitalia per condividere con loro delle idee, delle iniziative, delle progettualità per fare in modo che le loro idee possano diventare nuovi progetti d’impresa. Ci auguriamo che i giovani della città e della regione possano godere di queste opportunità che le istituzioni garantiscono”

I destinatari del progetto “Rete”

Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, è l’ente incaricato della gestione operativa del progetto, che prevede l’apertura di 12 Hub in tutta Italia.

I destinatari dell’iniziativa sono giovani che: frequentano o hanno completato la scuola superiore, sono iscritti o diplomati presso un ITS (Istituto Tecnico Superiore), studiano o si sono laureati all’università, sono disoccupati o alla ricerca di un lavoro, desiderano avviare una propria impresa, in particolare nel settore dell’innovazione.

“Credo sia importante ribadire la scelta di contenuto di questo hub: la scienza della vita e i servizi alla persona – ha dichiarato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi – In una giornata in cui celebriamo una cronaca dove la vita è negata noi qui rilanciamo quasi emblematicamente il senso del rispetto che va portato alla vita ma non soltanto con le parole ma con le opportunità. Questo è un momento in cui bisogna saper rispondere e offrire opportunità alla città”.

“Hub che mette insieme ricerca, innovazione e avvio di impresa”

“E’ un progetto che parte in partenariato con Invitalia su impulso del Ministero dello Sport e delle politiche giovanili che si coniuga molto bene con le strategie di impegno dell’amministrazione comunale di Palermo che in quest’area dei Cantieri culturali ha realizzato ed ha accolto questa iniziativa, ponendo in campo tutte le premesse per realizzare un Innovation Hub che metta insieme quindi ricerca, innovazione, avvio di impresa e la moltiplicazione delle relazioni in campo di attività innovative”.