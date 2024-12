Auto in fiamme a Palermo e in provincia. Quattro auto sono andate a fuoco. Il primo rogo in via Caltagirone. Ad andare a fuoco una Fiat Panda di proprietà dell’Amat. Nel secondo incendio due auto sono andate a fuoco in via Sant’Isidoro: una Fiat 600 e una Citroen C3. L’ultima vettura una Ford Cmax a Ficarazzi in corso Umberto I. In tutti e tre i casi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e gli agenti di polizia dei commissariati Borgo Nuovo Zisa e Bagheria.

Furti di cavi di rame, incendio spento dai vigili del fuoco nel lungomare di Carini

Ancora incendi di cavi di rame rubati nella costa di Carini. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in un tratto arenile dove i ladri accumulano le matasse di cavi rubati e gli danno fuoco per togliere la guaina in gomma.

I cavi vengono coperti da sterpaglie e spazzatura. Ancora la scorsa notte un altro intervento, l’ennesimo sempre nella stessa zona.

Sono i residenti a chiedere l’intervento dei pompieri perché si alza una coltre di fumo nero e maleodorante che rende l’aria irrespirabile.

Incendio alla Vucciria, in fiamme un motocarro e danni ad un’abitazione

Un incendio è divampato la scorsa notte alla Vucciria a Palermo. Le fiamme hanno avvolto un motocarro in via dei Tintori. Il rogo ha danneggiato anche il prospetto dell’abitazione dove era parcheggiato il mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Sono in corso le indagini per accertare le cause.

Incendio a Carini, danneggiata un’abitazione

Un incendio è divampato in una villetta in via Magellano a Carini. Le fiamme hanno danneggiato pesantemente l’abitazione. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Si stanno accertando le cause del rogo e sono in corso indagini. Secondo i tecnici ci sono diversi danni alla struttura tanto che la casa è stata dichiarata inagibile

