La lunga notte di lavoro di vigili del fuoco e forestali

Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati dalla scorsa sera all’alba nello spegnimento di diversi incendi nel palermitano ma anche in città. Per tutta la giornata di ieri e fino a notte le squadre antincendio sono intervenute ad Altavilla Milicia nel deposito dell’isola ecologica dove sono andate in fiamme quattro mezzi della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti.

La zona è stata bonificata ed è stato evitato che l’incendio potesse svilupparsi di nuovo. Incendi di sterpaglie e macchia mediterranea ad Altofonte, in diversi punti a Partinico sulla provinciale 17, sull statale 186, nella zona del cimitero dove è andato in fiamme un canneto. Altri incendi a Bolognetta e Misilmeri lungo la statale Palermo Agrigento.

I pompieri sono intervenuti per due auto in fiamme: una ad Isola delle Femmine e una in autostrada nella zona di Carini. Infine diversi interventi per spegnere i roghi di cassonetti a Palermo nella zona di via Villagrazia e nei pressi della stazione centrale.