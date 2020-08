Due incendi sono divampati a Termini Imerese (Pa): uno alle pendici del monte San Calogero e l’altro in contrada Caracoli a ridosso dell’area industriale.

Il rogo di Caracoli ha minacciato abitazioni e villette e ha costretto alcuni residenti ad allontanarsi. Le fiamme sono

arrivate a ridosso dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile.

Per tutta la notte e questa mattina i vigili del fuoco sono stati impegnati in un vasto rogo divampato allo Zen di Palermo. Le fiamme hanno minacciato un maneggio e hanno avvolto una zona in via Costante Girandengo dove erano stati ammassati diversi cumuli di rifiuti.

Sono intervenute diverse squadre che hanno impiegato anche delle ruspe per cercare di rimuovere i rifiuti che continuavano a bruciare.