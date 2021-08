Una notte infernale in provincia di Palermo. Le Madonie stanno bruciando come racconta questa foto che pubblichiamo. Tantissimi hanno perso tutto. Hanno perso aziende e hanno visto le fiamme arrivate fin dentro casa.

In tanti non hanno più parole per avere perso tutto. Terribile quanto sta avvenendo in queste ore. La notte sarà lunghissima anche perché i mezzi aerei restano negli hangar.

Al momento ci sono solo i vigili del fuoco, i forestali e il personale della protezione civile. Una lotta impari che rischia di essere persa.

Nel corso della notte sono andati in fiamme ettari di vegetazione anche e Geraci Siculo e a Piano Geli nella zona di San Martino delle Scale. Fiamme anche a Montefiascone sempre nella zona di Monreale.

Quella di oggi è stata una lunghissima giornata iniziata proprio con i canadair nela zona di Petralia Sottana (Pa) nella strada che porta all’ospedale. Per tutta la giornata sono stati impegnati decine di mezzi dei vigili del fuoco e della forestale a protezione delle abitazioni. Altro incendi anche a San Mauro Castelverde e a Misilmeri.

Anche nel pomeriggio sono divampati questo pomeriggio in Sicilia. Oltre quello a Petralia Sottana dove sono impegnati diversi mezzi aerei e numerose squadre di vigili del fuoco, forestali e personale della protezione civile che ha distrutto alcune aziende, un rogo è divampato a Piazza Armerina in contrada Piano Cannata.

Stanno operando diverse squadre antincendio. Altri incendi a Terrasini in contrada San Cataldo., tra Borgetto e San Giuseppe Jato nella zona di Montagna Signora e nell’isola di Filicudi.

Questa mattina il capo Dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo dei vigili del fuoco Guido Parisi sono stati a Palermo per fare un punto con i comandanti provinciali sulla situazione degli incendi boschivi in Sicilia.

“Grazie a tutti i vigili del fuoco siciliani per il grande lavoro che stanno facendo in questi giorni”, ha detto il prefetto Lega salutando il personale nella sede del comando di Palermo. Fissato per il primo pomeriggio un incontro operativo a Lamezia Terme con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco della Calabria.

Evacuato ex convento nelle Madonie

L’ex convento dei Padri Riformati a Petralia Sottana, nelle Madonie, è stato evacuato perché minacciato da un nuovo incendio. La struttura del XVII secolo ospita adesso uffici dell’Asp e una Rsa, una residenza sanitaria assistita. Gli ospiti della Rsa sono stati portati via e sistemati in altre strutture della zona.

Il fuoco, partito dalla zona dell’ospedale Madonna dell’Alto ha poi preso una direzione verso la montagna e verso zone boschive impraticabili. Per tuttala giornata sono stati in azione i canadair e mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco.



Brucia la montagna di Macari nel Trapanese

Nel frattempo, un incendio è divampato a San Vito Lo Capo nella montagna di Macari. Il sindaco ha chiesto un intervento della protezione civile regionale. Diverse squadre di vigili del fuoco e della forestale stanno intervenendo per cercare di limitare le fiamme.