I roghi a Polizzi Generosa e San Giuseppe Jato

Brucia ancora la provincia di Palermo. Canadair sono in azione da questa mattina a Polizzi Generosa in contrada Venere. Le fiamme sono appiccate dall’alba. Pompieri e forestali stanno intervenendo da terra a protezione delle aziende agricole e delle abitazioni.



Dall’alba in azione nello jatino

I mezzi aerei sono in azione ancora dall’alba nella zona di San Giuseppe Jato. Quella zona brucia da 48 ore. Sono andate in fiamme oltre 800 ettari di bosco e macchia mediterranea. Sono in corso due inchieste condotte dai carabinieri per individuare gli incendiari. Le indagini sono coordinate dalle procure di Palermo e Termini Imerese.