I vigili del fuoco sono stati impegnati nel corso della notte nello spegnimento di diversi incendi di macchia mediterranea. Le fiamme sono state spente a Roccapalumba, Belmonte Mezzagno e Mezzojuso. I pompieri sono stati impegnati anche nello spegnimento di due cataste di rifiuti a Palermo: uno in via Gino Zappa allo Zen e uno in via Belmonte Chiavelli.

Incendi nel Ragusano

Ancora incendi nel Ragusano, nel territorio di Chiaramonte, nell’area che si estende da piano dell’Acqua. Squadre della Forestale e dei vigili del fuoco in azione, con l’intervento anche dei canadair.

L’incendio in via Imperatore Federico a Palermo

Vigili del fuoco sono intervenuti in via Imperatore Federico per l’incendio di un autocarro. Le fiamme sono divampate la scorsa notte. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e accertare le cause dell’incendio. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Un’auto è stata data alle fiamme a Carini in via Vito Schifani. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le indagini. In questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri.

Nessun allarme diossina a Palermo

Nessun allarme diossina questa volta dopo l’incendio nella discarica di Bellolampo lo scorso 18 giugno. I dati registrati dall’Arpa Sicilia dopo i campionamenti sia a ridosso dell’impianto che in zone più distanti hanno dato valori molto bassi di presenza di diossina e furani nell’aria.

Se è pericoloso quando il livello supera i 300 fg per metro cubo i dati sono rimasti abbondantemente sotto: in una postazione il livello è 23 in un secondo 44. Ben altri valori erano stati registrati nell’incendio del 24 luglio dello scorso anno. Allora le centraline aveva registrato una concentrazione di diossine pari a a 939 TE fg/m3.

Notte di incendi a Palermo

Notte di incendi di rifiuti a Palermo e in provincia. Le periferie sono di nuovo invase di spazzatura e la scorsa notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse strada per spegnere i roghi di cumuli accatastati nei pressi dei cassonetti ricolmi e non svuotati. Gli incendi sono divampati in via della Conciliazione, in via Filippo Paladini, in via Giuseppe Cammarano, via Luigi Einaudi. Roghi di spazzatura anche a Villabate via Matteotti e a Bagheria in via Dante.

