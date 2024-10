Zacco: ' con l'avanzo di bilancio è stata finanziata la riqualificazione

Mentre i vigili del fuoco erano impegnati per i danni provocati dal maltempo, una squadra è dovuta intervenire al mercato delle Pulci per l’incendio di una delle botteghe.

E’ possibile che il temporale ha provocato un corto circuito nell’impianto elettrico in uno dei magazzini e sono andati in fumo mobili e suppellettili conservati all’interno. L’intervento della squadra antincendio a scongiurato che le fiamme si propagassero ad altri magazzini dove ci sono tanti oggetti in legno altamente infiammabili.

“Con l’avanzo di bilancio – spiega Ottavio Zacco presidente della sesta commissione consiliare – abbiamo finanziato il progetto per riqualificare il mercato delle Pulci”.