Intervento dei vigili del fuoco

Un forte boato ha squarciato la notte a Palermo nella zona di via Leonardo da Vinci. Un’auto, una Fiat 500, è andata in fiamme, quasi certamente per un incendio doloso.

Secondo i residenti l’auto era stata portata pochi minuti prima, forse rubata, e poi data alle fiamme. Sono intervenute due squadre dei pompieri per spegnere il rogo che ha illuminato la notte nella zona di Villa Turrisi.

Sono in corso indagini per risalire al proprietario dell’auto e verificare se sia stata o meno rubata e utilizzata per compiere qualche furto nella notte o qualche rapina.