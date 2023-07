La testimonianza di una residente "Situazione evitabile"

Giornata di terrore nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo. Come in tutto il resto della città, anche nell’area della quinta Circoscrizione sono in corso diversi roghi che hanno minacciato o in certi casi danneggiato le abitazioni.

Villetta a fuoco in via Spadafora

La situazione più grave è in via Erice dove le fiamme lambiscono alcune abitazioni. una villetta è andata a fuoco in via Spadafora – nella zona più alta di via Castellana nei pressi della Strada Provinciale 1 che porta a Bellolampo – mentre un’altra è rimasta danneggiata dalle fiamme.

Magazzini andati a fuoco in largo Partinico

Paura soprattutto in largo Partinico dove sono andati a fuoco alcuni magazzini. Gli stessi residenti si sono adoperati con l’ausiilio delle pompe dell’acqua per spegnere le fiamme e cercare di salvare il salvabile anche se molti magazzini della zona hanno subito danni ingenti o sono andati distrutti. In uno di questi terreni privati c’erano anche degli animali come testimonia la presenza di una gallina spaesata e probabilmente impaurita che girava nelle vicinanze. Non si conosce l’entità di eventuali danni ad altri animali.

La testimonianza











A parlare è la signora Anna Di Pietra in Passarino, residente in una villetta di via Spadafora che ha rischiato di prendere fuoco. “Intorno a mezzogiorno ho visto che c’era molto fumo ed ho preso i miei figli piccoli chiudendo la casa chiudendo serrande ed imposte per andare in macchina da mia suocera. Nel frattempo mi è arrivata una fotografia da parte di una mia amica che abitava nella residenza accanto scattata dalla persona che abita di fronte casa mia che riprendeva la villetta accanto alla mia completamente in fiamme. Ci siamo precipitati con mio marito a piedi per vedere cosa sia successo”.

“Molta paura”

Prosegue: “Grazie a Dio casa mia non ha danni, all’esterno ha preso fuoco la tettoia ma roba di poco conto. Non al mio vicino perché la sua villetta è andata in fiamme. Ancora i vigili del fuoco stanno operando per darci l’autorizzazione per entrare in casa e vedere cosa è successo. Molta paura”.

“Situazione evitabile”

Poi conclude: “Una situazione evitabile. Da mesi segnaliamo che ci sono sterpaglie. Accanto al nostro residence c’è un canale che appartiene alla Regione che è pieno di sterpaglie e che non viene mai pulito. Sicuramente se ci fosse maggiore manutenzione di queste eree verdi che sono adiacenti a queste zone abitate tante cose potrebbero essere evitate così come dispiaceri”.

Like this: Like Loading...