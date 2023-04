Incendio danneggia un capannone edile a Borgetto, intervento dei pompieri

Ignazio Marchese di

11/04/2023

Un incendio è divampato in un capannone di un deposito edile di Borgetto (Pa).

Le fiamme molto alte hanno avvolto la costruzione e danneggiato il magazzino mandando in fumo tanta merce accatastata negli scaffali.

Il rogo, per cause in corso di accertamento, è divampato in via Libertà.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Partinico che indagano.