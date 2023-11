Un incendio è divampato oggi in una palazzina in via Loreto ad Altavilla Milicia (Pa). Le fiamme partite per cause in corso di accertamento hanno danneggiato l’appartamento che si trova al primo piano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i residenti e spento l’incendio. Il rogo ha provocato tanto fumo che ha invaso l’intera palazzina. Danneggiati sia la cucina che il soggiorno. Padre, madre e due figli sono finiti in ospedale.

Sono intervenuti anche i carabinieri.