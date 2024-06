Un incendio è divampato in un appartamento al piano terra in via Francesco Perez la scorsa notte a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che spento le fiamme che sono partite pare da un corto circuito che ha provocato fumo tra le stanze.

Nell’abitazione si trovavano due donne una di 67 anni e una giovane di 24 anni. Sono rimaste intossicate e curate dai sanitari del 118 arrivati insieme ai pompieri.

Incendi di rifiuti allo Zen

I vigili del fuoco sono intervenuti per sei volte ieri nel quartiere Zen 2 a Palermo per spegnere i roghi di spazzatura divampati la scorsa notte. Le strade sempre le stesse dove si trovano ammassate cataste di spazzatura non raccolta.

Via Fausto Coppi, via Costante Girardengo, via Agesia di Siragusa, via Pensabene. Come capita in questi casi una notte terribile per i residenti costretti a vivere nelle abitazioni invase dal fumo nero prodotto dai roghi.

Incendi a Buonfornello e Campofelice di Roccella

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono intervenuti per spegnere due incendi che sono divampati nella zona di Buonfornello e a Campofelice di Roccella e che hanno provato danni alla vegetazione. Nel primo incendio sono intervenuti anche i volontari della Giubbe d’Italia di Cefalù come richiesto dal dipartimento regionale della protezione civile.

Il secondo ha distrutto un ettaro di terreno nei pressi della foce del fiume Grande. Qui forestali e vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Proprio a Campofelice di Roccella gli agenti della polizia municipale hanno multato 50 proprietari terreni che non avevano ripulito gli appezzamenti dalle sterpaglie. Sono in corso verifiche per accertare se l’incendio è partito da uno di questi terreni finiti sotto la lente del comando della polizia municipale.