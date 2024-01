Un incendio è divampato in un capannone agricolo distrutto dalle fiamme. Il rogo si è verificato questa mattina in via del Triangolo, a Camporeale, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo che ha danneggiato la struttura, lontana dalle abitazioni, dove c’erano un’auto, attrezzi vari e altro ancora.

Insieme alle squadre antincendio sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dell’Enel per eseguire una serie di accertamenti che potrebbero aiutare a chiarire le cause del rogo. Diverse le ipotesi. Tra queste un cortocircuito che avrebbe innescato l’incendio, ma al momento non si esclude neanche la pista dell’incendio doloso.

Il proprietario del capanno, che al momento dell’accaduto non si trovava lì, è stato ascoltato dai militari della stazione di Camporeale che hanno avviato le indagini e acquisito anche le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona.