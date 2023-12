L’incendio nel palazzo della zona di Corso Calatafimi è divampato nel vani scala. In pochi minuti l’intero palazzo si è riempito di fumo, costringendo i residenti ad uscire e i vigili del fuoco a portarli in salvo.

L’incendio ha interessato l’edificio in via Tommaso Marcellini 10/A, dove sono intervenute tre squadre del 115 per spegnere le fiamme che si sono propagate nella cabina dell’ascensore.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi residenti non appena hanno visto il fumo lungo tutta la tromba delle scale. Temendo di restare intrappolati, alcuni inquilini sono fuggiti cercando di avvisare i vicini. Per altri invece è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno impiegato circa un’ora per domare le fiamme.

Dal successivo sopralluogo è emerso che l’incendio, forse scoppiato per un cortocircuito, ha distrutto solamente la cabina dell’ascensore ma non si registrano danni negli appartamenti o nelle aree condominiali. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco gli inquilini sono rientrati e hanno spalancato tutte le finestre per fare arieggiare gli ambienti. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia e le ambulanze del 118.