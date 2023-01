Incendio sul traghetto Palermo-Napoli, Monti e la Gnv, “Intervento immediato ha evitato il peggio”

Ignazio Marchese di

15/01/2023

In merito all’incendio sviluppatosi ieri sera attorno alle 22.00 a bordo del traghetto La Superba ormeggiato al porto di Palermo e diretto a Napoli, la Grandi Navi Veloci informa che si è immediatamente attivata riunendo l’Unita di Crisi per supportare le decisioni del Comandante, che sin dal primo momento ha agito in coordinamento con le Autorità competenti.

L’Unità di Crisi, costantemente connessa tramite la centrale operativa attiva presso la sede centrale della società, ha inoltre coordinato tutte le altre funzioni aziendali per assicurare la massima assistenza a tutti i passeggeri interessati dall’incidente.

Le parole di Gnv

“L’immediata applicazione delle regole di intervento ed evacuazione – si legge in una nota della Compagnia – ha permesso un celere e ordinato abbandono della nave da parte dei passeggeri e dell’equipaggio non impegnato nelle operazioni di soccorso e spegnimento del fuoco; questo ha consentito che tutti stiano bene e che nessuno abbia riportato conseguenze dirette

dall’incidente. Le cause sono ancora in corso di accertamento, sia da parte delle Autorità che della Compagnia; dalle prime

evidenze l’incendio sembrerebbe essere partito da un automezzo nel garage superiore a prua”.

La Compagnia sta tenendo costantemente aggiornati i passeggeri e garantisce a proprio carico soluzioni di viaggio

alternative per coloro che lo desiderano, oppure di rimanere in hotel offrendo loro ogni necessità di vitto e alloggio in strutture alberghiere della città. Gnv ringrazia infine “tutti quanti si sono celermente adoperati per contribuire a mettere in

sicurezza i passeggeri e la nave e che stanno ancora operando al fianco del Comandante, dell’equipaggio e degli operativi di

terra».

Monti: “Intervento immediato”

“Per fortuna non ci sono state vittime, grazie al pronto intervento e all’opera dei vigili del fuoco e della Capitaneria di porto ai quali va il mio personale ringraziamento. È rientrato anche l’allarme di stamattina ma perché l’emergenza si possa dichiarare conclusa, bisognerà attendere il raffreddamento della nave che ha raggiunto temperature molto elevate. Aspettiamo, dunque, che i vigili del fuoco completino le loro operazioni per dichiarare, con certezza, il ritorno alla normalità”. Così Pasqualino Monti,

presidente Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, sull’incendio.