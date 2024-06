Rogo al piano terra. Grossa coltre di fumo nero. Intervento dei vigili del fuoco

Paura nei pressi del porto di Palermo. Un incendio è scoppiato in via Quinta Casa, traversa che collega via dell’Arsenale a via dei Cantieri. L’episodio sarebbe avvenuto fra le 8.30 e le 9 del mattino. Ad essere avvolta dalle fiamme è stata una palazzina all’apparenza abbandonata di due piani. Il fuoco è divampato all’interno del piano terra. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da dei cumuli di spazzatura presenti all’interno dello stabile. Ignote le cause che hanno innescato le fiamme. Sull’accaduto sta indagando la polizia di stato insieme agli uomini dei vigili del fuoco.

Struttura ha subito diversi danni

Il personale del 115 ha prima spento il rogo all’interno della palazzina. Successivamente alcuni pompieri, servendosi di una sega circolare, hanno tagliato le inferriate e le lamiere poste davanti alla finestra. Dalla stessa è fuoriuscita una grossa quantità di fumo nero che si è subito dispersa nell’aria. I residenti della zona sono stati costretti a chiudersi in casa, sbarrando le finestre. La struttura ha riportato diversi danni a causa delle fiamme che si sono propagate all’interno. Sul posto anche un’ambulanza del 118. I paramedici stavano soccorrendo sul posto una signora sulla sessantina, probabilmente rimasta intossicata dal fumo.

Strada chiusa al traffico, traffico deviato su via dei Cantieri

L’area è stata chiusa al traffico per diverse ore. A vigilare sulla viabilità c’era un paio di pattuglie della polizia municipale. L’area infatti è solitamente interessata da un grosso afflusso di mezzi pesanti diretti agli imbarcaderi del porto. Il traffico è stato di conseguenza deviato su via dei Cantieri e su via Montepellegrino. Nel frattempo, gli agenti della polizia di stato stavano raccogliendo le prime testimonianze. Sul posto si sono radunati diversi curiosi, intenti a capire cosa fosse successo.