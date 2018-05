I rilievi della polizia stradale

A bordo di una moto è finito si è scontrato finendo per terra. Il giovane di 19 anni è morto. Per Castrenze Tavarella di Campofelice di Roccella non c’è stato nulla da fare.

I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto sulla statale 113.

Sono intervenuti oltre agli agenti della stradale anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo.

Questo primo maggio altri due incidente hanno reso più difficile l’uscita dei palermitani per la gita fuori porta.

Il primo sulla Palermo Mazara del Vallo incidente prima dello svincolo Capaci in direzione di Mazara del Vallo. Si sono formate lunghe code.

Sulla Palermo-Catania traffico rallentato, riduzione di carreggiata causa incidente nel tratto compreso tra Svincolo Palermo e Svincolo Villabate.